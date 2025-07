Madelyn Cline har hovedrollen i Prime Videos The Map That Leads To You

Prime Video fans som har sett etter noe emosjonelt og fullt av sjarm, vil bli bortskjemt neste måned, da streameren vil debutere en ny romantisk film med I Know What You Did Last Summer's Madelyn Cline og Riverdale's K.J. Apa i hovedrollene.

Filmen, som er kjent som The Map That Leads To You, følger en ung kvinne kjent som Heather (Cline), som på en biltur rundt i Europa møter en slående gutt ved navn Jack (Apa) og snart forelsker seg mens paret utforsker kontinentet på en rekke impulsive turer og opplevelser. Men det blir snart følelsesladet når Heather må vende tilbake til virkeligheten og reise hjem til New York, etterlatt av sin elskede og med et knust hjerte. Hva skal hun gjøre?

The Map That Leads To You er basert på en roman av J.P. Monninger og har premiere på Prime Video allerede 20. august, og du kan se en trailer for filmen nedenfor.