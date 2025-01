Madison Keys vinner Australian Open-finalen over verdens nummer 1, Aryna Sabalenka

HQ

Den første Grand Slam-finalen i 2025 har allerede gitt oss en stor overraskelse. Aryan Sabalenka, verdens nummer 1 og vinner av de to siste utgavene av Australian Open, klarte ikke å gjøre hattrick og tapte for Madison Keys, som før denne finalen var rangert som nummer 19 på WTA-rankingen (hun er nummer syv nå), og aldri hadde vunnet en major før.

Keys, som fyller 30 år neste måned, ble en av de yngste spillerne noensinne da hun vant en kamp på WTA Tour-nivå i en alder av 14 år. Karrieren hennes har imidlertid vært en berg- og dalbane, med en topplassering som nummer 7 i 2016 (samme rangering som hun har nå), men hun har falt ut av topp 50 på grunn av skader.

I dag, i sin andre Grand Slam-finale (den første var i US Open 2017, der hun tapte for Sloane Stephens), vant Keys over Aryna Sabalenka 6-3, 2-6, 7-5. Det har ikke vært noen enkel vei, ettersom Keys tidligere måtte beseire Iga Swiatek, som er nummer to i verden.

Resultatet var kanskje uventet: Sabalenka hadde vunnet fire av de fem foregående oppgjørene sine, inkludert en hjerteskjærende 0-6, 7-6(1), 7-6(5) i US Open-semifinalen i 2023. Keys' seier viser at det aldri er for sent å prøve: Ifølge WTA Tour er Keys den fjerde eldste førstegangsvinneren i den åpne turneringens æra, og hun har det lengste gapet mellom de to første Slam-finalene (2017 til 2025).

"Det var definitivt litt frustrasjon fordi jeg var så nær ved å oppnå noe vanvittig", sa Sabalenka, etter å ha omfavnet Keys og gitt utløp for frustrasjonen ved å knuse racketen. Hun fortalte senere at "Det er definitivt veldig tøft. Jeg sto der og tenkte bare: 'OK, kom igjen, du har vært i hennes posisjon. Hun fortjener det. Hun var en bedre spiller enn deg".