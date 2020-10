Madness at the Darkmoon Faire er Hearthstones neste utvidelse

Du ser på Annonser

Blizzard har avslørt enda en utvidelse til Hearthstone: Heroes of Warcraft, og denne gangen er det snakk om Madness at the Darkmoon Faire. Som navnet indikerer er denne utvidelsen basert på WoW sin kjente begivenhet, men med en twist. Festivitetene er blitt sabotert av de fire Old Gods, som også kommer som kort i utvidelsen.

Utvidelsen byr på blant annet en ny Duels Mode, og enda en endring av progresjonssystemet. De introduserer også en ny evne, nemlig Corrupt. Mer om det, og all annen informasjon om den kommende utvidelsen kan du lese https://playhearthstone.com/en-us/expansions-adventures/madness-at-the-darkmoon-faire/" target="_blank">her.

Madness at the Darkmoon Faire kommer 17. november og introduserer 135 nye kort.