Madrid Formel 1 Grand Prix åpner billettsalget igjen på fredag: Hvor mye koster de?

Arrangørene av den spanske Grand Prix i Formel 1 som finner sted i Madrid i september 2026, ikke plaget av nylige rykter, vil gjenåpne billettsalget denne fredagen 28. november. Så langt er det solgt 53 000 billetter til løpet siden september i fjor, og det forventes at rundt 30 000 flere billetter vil bli lagt til denne fredagen.

Fans vil kunne kjøpe billetter til Formel 1 i Madrid fra og med fredag 28. november kl. 11:00 (10:00 GMT) fra deres hjemmeside. Men pass på, de er ikke billige...

Hvor mye koster billetter til Formel 1-løpet i Madrid?

Hvis du skulle kjøpe en billett akkurat nå, av de få som fortsatt er igjen siden september, ville den billigste være 665 euro. Selvfølgelig har det vært billigere alternativer, men å dømme etter prisene fra september i fjor, kostet de billigste 195 euro, og de var av typen "Early Bird".

De fleste billettene ligger mellom 300 og 600 euro ... men bare for én dag. Hvis du vil gå de tre dagene, må du ut med mellom 750-1 200 euro. VIP-billetter har til og med gått helt opp i 4600 euro.

Og Madrid vil ikke inneholde et sprintløp for Formel 1 (det blir sprintløp for F3 og F2), så selve løpene (for Formel 3, Formel 2 og Formel 1), søndag 13. september, vil sannsynligvis bli dyrere enn billettene til fredag (med treningsøkter) og lørdag (mer spennende, med kvalifiseringsløp).

