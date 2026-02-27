Madrid kunngjør trofé for det nye Formel 1 Grand Prix, ser ut som en churro

HQ

Trofeet for Formel 1 Spanias Grand Prix som skal arrangeres i Madrid mellom 2026 og 2035, med start i år mellom 11. og 13. september, ble kunngjort torsdag, i en offisiell seremoni der Carlos Sainz Sr., to ganger verdensmester i rally og far til Williams F1-føreren, samt borgermesteren og presidenten i byen og regionen, deltok.

Dette er trofeet: Det heter "Monumental", med referanse til den monumentale svingen på banen som fortsatt er under bygging. Det skal visstnok bli den lengste svingen i hele Formel 1-kalenderen, med en lengde på 547 meter og en maksimal helning på 24 %, og med tribuner som kan romme opptil 45 000 tilskuere.

Trofeet er designet av det italienske studioet Pininfarina, som også har designet trofeene til Qatar og Aserbajdsjans Grand Prix, og vant over to andre forslag fra lokale kunstnere, som ble valgt ut av en jury som inkluderte Sainz, samt F1- og IFEMA-tjenestemenn og til og med den kunstneriske direktøren for Thyssen Museum.

De fleste svarene og reaksjonene fra brukerne etter kunngjøringen er imidlertid enige om at pokalen ser ut som en churro, den spanske typen (tynn og knyttet, også kalt 'porra' i andre regioner). Kanskje utilsiktet vil F1 Madrid Grand Prix-pokalen hedre et av ikonene i Madrid-kjøkkenet og en av de mest populære frokostene i Spania, sjokolade con churros.

Har du ikke lyst på noen churros nå?