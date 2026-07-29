Madrids kommunestyre inndrar Rayo Vallecanos stadionkonsesjon på grunn av alvorlige sikkerhetsmangler

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Kommunestyret i Madrid-regionen har inndratt konsesjonen for Vallecas-stadionet fra Rayo Vallecano, fotballklubben i arbeiderklassestrøket sør i den spanske hovedstaden, fordi de fant betydelige sikkerhetsmangler på anlegget.

Vallecas-stadionet eies av Madrid-regionen, som leier det ut til fotballklubben, men etter en revisjon bestilt av departementet for kultur, turisme og idrett, ble det konstatert at stadionet befinner seg i en «tilstand av omfattende forfall» med feil i brannvernsystemer, elektriske installasjoner og nødbelysning, samt problemer med hygiene og sanitærforhold, der kantinen er ubrukelig fordi den brukes til oppbevaring av søppel (med økt brannfare), og det ble til og med påpekt risiko for legionærsyken.

Den spanske ministeren klager også over at klubben ikke har oppfylt sine forpliktelser som konsesjonær ved å unnlate å levere inn den dokumentasjonen som den regionale forvaltningen har krevd. Denne klubben spilte for to måneder siden finalen i UEFA Conference League.

Bildene av stadionet som følger med rapporten er skremmende og motbydelige, og Rayo-fansen har i årevis klaget over de utdaterte og elendige fasilitetene på stadionet, som av mange beskrives som «en katastrofe i vente», og kritisert klubbpresidenten Raúl Martín Presa, som nekter å investere i forbedringer av stadionet.

Hvorfor? Mange mener at dette er akkurat det Presa ønsket seg: en unnskyldning for å bygge et nytt, større stadion et annet sted, noe som i praksis ville fjerne Rayo Vallecano fra Vallecas-området (i det minste geografisk sett), der Presa er overveldende forhatt.

Fra og med denne onsdagen vil det bli igangsatt akutte reparasjonsarbeider på stadionet, som anslås å vare mellom to og seks måneder, så i en god stund vil Rayo Vallecano måtte spille sine hjemmekamper i LaLiga på et annet sted.