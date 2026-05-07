Madrids ordfører Martínez Almeida mener Atleti ikke ble slått av Arsenal, men av UEFA

Atlético de Madrid tapte semifinalen i Champions League mot Arsenal med 2-1 sammenlagt, og mange mener at det var en urettferdig kamp ettersom det var minst tre potensielle straffespark som ikke ble dømt på Atleti. Manager Cholo Simeone beklaget seg, men innrømmet også at det ikke var noen unnskyldning for mangelen på sjanser, men resultatet har vært en hjertesorg for "colchoneros", som så seg selv i et uvanlig scenario med å nå en Champions League-finale mens Barcelona og Real Madrid hadde blitt eliminert på forhånd (Atleti eliminerte Barça i to turneringer denne sesongen, men vant ingen av dem).

Elimineringen gjorde også Madrids borgermester José Luis Martínez Almeida, som er en kjent Atlético-fan, sint, og under en pressekonferanse på onsdag gikk han litt for langt og sa at Atleti ikke spilte mot Arsenal "men mot UEFA".

"Da jeg så trekningen, trodde jeg vi skulle spille mot Arsenal, men det var egentlig mot UEFA. UEFA har ikke latt oss spille Champions League-finalen. Det er uforståelig at de utnevnte en tysk dommer når Spania spiller mot det landet om den femte Champions League-plassen. Hvem andre enn UEFA ville finne på å gjøre det?", sa ordføreren, og gjentok kritikken på nettet mot dommeren Daniel Siebert.

Heldigvis for Spania betyr Bayerns eliminering at Spania kan få den ekstra plassen likevel... avhengig av Rayo Vallecano i kveld.

UEFA hadde "en forutbestemt og bevisst intensjon om å skade Atlético de Madrid"

Men Almeida fortsatte sin harselas, og pekte i stedet på det europeiske fotballforbundet i stedet for dommeren: "Noen av spillene skyldtes ikke at dommeren var spesielt dårlig, men snarere en forutbestemt og bevisst intensjon om å skade Atlético de Madrid. Det er uforståelig at det ikke ble spilt om Giulianos offside når det var et klart straffespark, som vi senere har sett på sosiale medier".

Almeida holder fast ved sin mening: "Jeg sender laget en melding om stolthet, fordi de ikke konkurrerte mot Arsenal, men mot UEFA. Du kan slå Arsenal over 180 minutter, men ikke UEFA. UEFA brukte hele sitt maskineri for å hindre oss i å gå videre, og dommeren var den som utførte den planen."