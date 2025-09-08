Mads Mikkelsen blir en monsterdrepende leiemorder i Dust Bunny

Actionfans, gled dere! Senere i år vil alles danske favorittskuespiller, Mads Mikkelsen, være hovedrolleinnehaver i en ny film der han spiller en leiemorder som spesialiserer seg på å drepe ekte monstre.

Filmen heter Dust Bunny, og i dette prosjektet spiller Mikkelsen hovedrollen som en merkelig nabo med en evne til å drepe monstre, som blir ansatt av den 10 år gamle jenta Aurora, fordi hun tror at familien hennes er blitt spist av et monster. Mikkelsens leiemorder har imidlertid en annen mistanke, nemlig at familien hennes ble utsatt for snikmordere som forsøkte å drepe ham, og det er derfor han tar jobben for en svært beskjeden sum.

Filmen kommer fra regissør Bryan Fuller, Dust Bunny har også Sigourney Weaver, David Dastmalchian og Rebecca Henderson i hovedrollene, og den får premiere før heller enn senere, ettersom den får verdenspremiere 5. desember, med planlagt premiere i Storbritannia 12. desember.

Sjekk ut traileren og det offisielle sammendraget for filmen nedenfor.

"Ti år gamle Aurora har en mystisk nabo (Mads Mikkelsen) som dreper virkelige monstre. Han er en leiemorder. Så når Aurora trenger hjelp til å drepe monsteret hun tror spiste hele familien sin, skaffer hun seg hans tjenester. Auroras nabo, som mistenker at foreldrene hennes kan ha blitt offer for leiemordere som er ute etter ham, tar jobben med dårlig samvittighet. For å beskytte henne må han nå kjempe mot et angrep av snikmordere - og akseptere at noen monstre er virkelige."