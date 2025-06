Mads Mikkelsens James Bond-skurk Le Chiffre blir med Hitman: World of Assassination

HQ

Vi må bare vente noen timer til før IO Interactive showcase skjer, men i forkant av det hadde den danske utvikleren en overraskelse i vente for fansen. Med alt snakket rundt 007 First Light den siste tiden, flyttet teamet fokuset tilbake til Hitman: World of Assassination for å kunngjøre og lansere et nytt Elusive Target -oppdrag basert på en berømt James Bond -skurk.

Le ChiffreSkurken, spilt av Mads Mikkelsen, kommer til stealth-actionspillet som et nytt mål for Agent 47 for å studere og deretter eliminere på en mengde måter. Oppdraget foregår i et parisisk kasino, og Mikkelsen spiller rollen som skurken på nytt. Agent 47 får til og med sjansen til å møte skurken i et parti poker.

Oppdraget kommer snart (til og med på den nettopp lanserte Switch 2 -versjonen av spillet) og vil være tilgjengelig helt frem til 6. juli. Hvis du spiller oppdraget i Hitman: World of Assassination, vil du til og med kunne få en belønning for 007 First Light når det kommer neste år, og det er en samling premiumgjenstander som kommer i dag også, inkludert en elegant drakt for Agent 47, en ny lyddempet pistol, en kasinobrikke på 1 million euro og et tauvåpen som refererer til Le Chiffres torturteknikk som ble brukt på Daniel Craigs Bond.