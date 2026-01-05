Maduro erklærer seg ikke skyldig i tiltalen i New York: "Jeg er en anstendig mann. Jeg er fortsatt president i mitt land"

HQ

Venezuelas tidligere president Nicolás Maduro erklærte seg mandag ikke skyldig i USAs føderale anklager om blant annet narkoterrorisme og kokainsmugling, og møtte opp i en rettssal i New York bare to dager etter at han ble tatt til fange av amerikanske styrker i Caracas.

Iført fengselsdrakt og med tolk nektet 63-åringen straffskyld for fire tiltalepunkter, deriblant konspirasjon for å importere kokain til USA og besittelse av maskingeværer og eksplosive gjenstander.

"Jeg er uskyldig. Jeg er ikke skyldig. Jeg er en anstendig mann. Jeg er fortsatt president i mitt land", sa Maduro til retten før han ble avbrutt av dommeren. Maduros kone Cilia Flores erklærte seg også ikke skyldig. Neste gang de skal møte i retten er berammet til 17. mars.

Dette er en nyhetssak under utvikling...