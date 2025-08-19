Maduro mobiliserer millioner av militsfolk etter USAs kunngjøring om belønning
Venezuelas leder lover massebevæpning som svar på USAs trusler.
Siste nytt om Venezuela og USA. Venezuelas president Nicolas Maduro har kunngjort en omfattende plan om å bevæpne og utplassere millioner av militsstyrker over hele landet, med henvisning til eskalerende trusler fra USA.
"Denne uken kommer jeg til å iverksette en spesialplan for å garantere dekning med mer enn 4,5 millioner militsfolk over hele landet, militsstyrker som er forberedt, aktivert og bevæpnet", sa Maduro i en TV-sendt tale.
Dette skjer kort tid etter at Washington økte dusøren for informasjon som kan føre til pågripelsen av Maduro, og lanserte en regional anti-narkotikaoperasjon. Maduro framstilte mobiliseringen som et forsvar for nasjonal suverenitet, og oppfordret arbeidere og lokalsamfunn til å delta.
Han roste militærets lojalitet og lovet at militsene ville bli utstyrt for å beskytte nasjonen. Kunngjøringen understreker de økende spenningene mellom Caracas og Washington, og understreker potensialet for mer omfattende uroligheter. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.