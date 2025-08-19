Maduro mobiliserer millioner av militsfolk etter USAs kunngjøring om belønning

HQ

Siste nytt om Venezuela og USA . Venezuelas president Nicolas Maduro har kunngjort en omfattende plan om å bevæpne og utplassere millioner av militsstyrker over hele landet, med henvisning til eskalerende trusler fra USA.

"Denne uken kommer jeg til å iverksette en spesialplan for å garantere dekning med mer enn 4,5 millioner militsfolk over hele landet, militsstyrker som er forberedt, aktivert og bevæpnet", sa Maduro i en TV-sendt tale.



Dette kan interessere deg: USA dobler belønningen for å pågripe Nicolas Maduro.



Dette skjer kort tid etter at Washington økte dusøren for informasjon som kan føre til pågripelsen av Maduro, og lanserte en regional anti-narkotikaoperasjon. Maduro framstilte mobiliseringen som et forsvar for nasjonal suverenitet, og oppfordret arbeidere og lokalsamfunn til å delta.

Han roste militærets lojalitet og lovet at militsene ville bli utstyrt for å beskytte nasjonen. Kunngjøringen understreker de økende spenningene mellom Caracas og Washington, og understreker potensialet for mer omfattende uroligheter. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.