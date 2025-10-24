Maduro snakker engelsk for å sende en beskjed til Trump: "Ingen gal krig, vær så snill"

HQ

Maduro har nok en gang gått over til engelsk for å sende en direkte beskjed til tidligere Trump: "Ingen gal krig, vær så snill." Uttalelsen kom under et arrangement i Caracas torsdag, mens spenningen mellom Venezuela og USA fortsetter å eskalere.

Maduro anklaget Washington for å iscenesette "invasjonstrusler" gjennom nylige amerikanske operasjoner i Karibia, som Caracas tolker som en del av en bredere kampanje for regimeskifte og kontroll over venezuelansk olje.

"Venezuela ønsker fred", erklærte han før han gjentok på engelsk: "Ja fred, ja fred, for alltid, fred for alltid. Ingen gal krig." Den venezuelanske lederen spøkte til og med med sin egen engelsk, og kalte den "Tarzan-språk".

Selv om forholdet mellom Caracas og Washington fortsatt er avbrutt, har Maduro gjentatte ganger uttrykt interesse for å gjenåpne dialogen til tross for harde økonomiske sanksjoner. Torsdagens budskap passer inn i den doble strategien: trass blandet med en oppfordring til fred.

Med sitt "Ingen gal krig, takk" forsøker Maduro å fremstå som en fredens forsvarer, selv om landets militære holdning blir stadig mer selvsikker. Foreløpig gjenstår det å se om denne siste oppfordringen vil dempe spenningen eller legge enda et lag til den pågående konflikten.