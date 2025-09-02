Maduro truer med å bevæpne Venezuela mot USAs tilstedeværelse
Caracas skjerper retorikken når amerikanske marinestyrker rykker nærmere landets kyster.
Siste nytt om Venezuela. Venezuelas president Nicolás Maduro har advart om at landet vil erklære seg "bevæpnet" hvis det blir utsatt for utenlandsk aggresjon, en uttalelse rettet mot USA etter ankomsten av flere krigsskip i Karibia.
Han beskrev utplasseringen som en uberettiget trussel og sammenlignet situasjonen med tidligere kriser under den kalde krigen, og hevdet at Venezuela er klar til å forsvare sin suverenitet gjennom både diplomati og militærmakt.
"Hvis Venezuela ble angrepet, ville landet umiddelbart gå inn i en periode med væpnet kamp for å forsvare sitt nasjonale territorium, sin historie og sitt folk, og vi ville konstitusjonelt erklære republikken i våpen", sa Maduro på en pressekonferanse med internasjonale medier.
Regjeringen insisterer på at deres strategi er rent defensiv, mens de anklager Washington for å forsøke å destabilisere landet under dekke av narkotikabekjempelse. Det gjenstår å se om spenningene eskalerer utover ord, så følg med for videre oppdateringer.