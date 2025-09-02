Maduro truer med å bevæpne Venezuela mot USAs tilstedeværelse

HQ

Siste nytt om Venezuela . Venezuelas president Nicolás Maduro har advart om at landet vil erklære seg "bevæpnet" hvis det blir utsatt for utenlandsk aggresjon, en uttalelse rettet mot USA etter ankomsten av flere krigsskip i Karibia.

Han beskrev utplasseringen som en uberettiget trussel og sammenlignet situasjonen med tidligere kriser under den kalde krigen, og hevdet at Venezuela er klar til å forsvare sin suverenitet gjennom både diplomati og militærmakt.

"Hvis Venezuela ble angrepet, ville landet umiddelbart gå inn i en periode med væpnet kamp for å forsvare sitt nasjonale territorium, sin historie og sitt folk, og vi ville konstitusjonelt erklære republikken i våpen", sa Maduro på en pressekonferanse med internasjonale medier.

Regjeringen insisterer på at deres strategi er rent defensiv, mens de anklager Washington for å forsøke å destabilisere landet under dekke av narkotikabekjempelse. Det gjenstår å se om spenningene eskalerer utover ord, så følg med for videre oppdateringer.