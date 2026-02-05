Maduros frontfigur Alex Saab arrestert i Caracas

HQ

Den colombiansk-venezuelanske forretningsmannen Alex Saab, som lenge har vært beskrevet som Nicolás Maduros finansielle frontfigur, skal ha blitt pågrepet i Caracas under en felles operasjon mellom Venezuelas etterretningstjeneste og FBI. Ifølge etterretningskilder (via The Guardian) ble Saab arrestert i løpet av natten i en luksusbolig i hovedstaden, der også milliardæren og mediemogulen Raúl Gorrín, eieren av Globovisión, skal ha blitt pågrepet. Venezuelas regjering har ikke offisielt bekreftet operasjonen, men en amerikansk tjenestemann sa at Saabs pågripelse var et resultat av et samarbeid mellom Washington og Caracas, og at utlevering til USA kunne skje i løpet av få dager.

Saabs advokat har avvist rapportene som "falske nyheter" og insisterer på at hans klient fortsatt er på frifot, mens representanter for Gorrín også har benektet enhver arrestasjon. Regionale etterretningskilder hevder imidlertid at Saab sitter i Sebins interneringssenter, noe som markerer en dramatisk vending for en mann som en gang satt i hjertet av Chavismos finansmaskineri. Saab ble tiltalt i USA i 2019 for korrupsjon og hvitvasking av 350 millioner dollar, utlevert i 2021 og senere løslatt i en fangeutveksling i 2023, før han returnerte til Venezuela og en kort periode var minister.

Den rapporterte arrestasjonen kommer midt i den intense politiske omveltningen etter Maduros fall, der den midlertidige lederen Delcy Rodríguez har renset ut nøkkelpersoner fra det tidligere regimet. Selv om flere høytstående embetsmenn allerede er fjernet, sitter mektige personer som innenriksminister Diosdado Cabello fortsatt på sin post, noe som understreker hvor skjør og ustabil Venezuelas overgangsfase er. Hvis Saabs fengsling blir bekreftet, vil det være et signal om en betydelig eskalering og en klar advarsel om at selv de mest beskyttede personene i den gamle ordenen kanskje ikke lenger er uangripelige...