Ut av det blå annonserte Mafia III-studioet Hangar 13 en nyversjon av det kritikerroste Mafia II, og allerede i dag ble det sluppet. Mafia II: Definitive Edition er den definitive utgaven av Illusion Softworks actionspill, med oppdatert grafikk og alle DLC-oppdrag. Men hvor bra holder spillet seg i dag, etter ti år?

Mafia IIs største styrke er uten tvil hvordan historien fortelles, og spillets atmosfære. Eventyret utspiller seg i Empire Bay, en fiktiv nytolkning av New York City, på 40- og 50-tallet, og her inntar vi rollen som italieneren Vito Scaletta og vårt oppdrag er å skape oss et navn i den harde verdenen preget av organisert kriminalitet.

Førsteinntrykket er ganske bra, og Mafia II holder seg rimelig bra i 2020. Vito Scaletta er en engasjerende karakter, til tross for hans karrierevalg og kriminelle tendenser. Her får vi servert et eventyr som er overraskende variert med mange underholdende øyeblikk. Vi får også oppleve Italia under andre verdenskrig, hvor Vito blir sendt på oppdrag i stedet for å sone sin straff i fengsel.

Det korte oppdraget i Italia setter virkelig tonen for oppdragsvariasjonen i spillet, og Mafia II gjør en god jobb med å føre oss gjennom narrativet via masser av unike og interessante oppdrag hvor man må begå mange former for kriminalitet. Enten det er ved å true bryggearbeidere eller rane statlige bygninger, Vito gjentar seg sjeldent gjennom oppdragene, og det holdt meg trollbundet gjennom den 15 timer lange gjennomspillingen. Oftest ender disse oppdragene i skuddveksling, men det er så mye historie som underbygger disse kampene at det er umulig å ikke bli investert.

Det er så synd at disse øyeblikkene blir rammet av så mye kjøring gjennom Empire Bay, da det føles som at målet alltid er på motsatt side av kartet enn hvor man befinner seg. Tidlig i spillet er det å kjøre gjennom byen i en klassisk kabriolet bare en fornøyelse, men etter mange kjøreturer gjennom byen begynner man å kjenne på at det kan bli kjedelig og repetitivt. Spillets sparsomt utplasserte checkpoints gjør ikke saken spesielt mye bedre heller, for om man gjør en liten feil, og dør, kan man ende opp med å måtte spille igjennom noen lange partier med mye kjedelig kjøring om igjen. Det kan fort bli frustrerende.

Jeg opplever spillverdenen som tom og øde sammenliknet med dagens standard. Mye har skjedd på de ti årene som har gått siden Mafia II var nytt, og det merkes tydelig her. Det er heller ikke så mye å gjøre, foruten hovedoppdragene som fører historien fremover. Sett bort ifra noen Playboy-magasiner og Wanted-plakater å samle på, er det lite som gir noen som helst grunn til å gjøre noe annet enn å bare følge historien videre. Dette er veldig synd da utviklerne enkelt kunne skapt et mer innholdsrikt rammeverk til sin briljante historie om de bare hadde tilbudt flere måter å nyte den åpne spillverdenen på.

Jeg er dog veldig svak for karakterene. Vito er som sagt en veldig bra figur, og hans bestevenn Joe Barbaro er spillets høydepunkt med sin fargerike personlighet. Kvalitetsmanus og pene filmsekvenser bygger opp en troverdig og innlevelsesrik historie, og i og med at det medfølger hele tre DLC-utvidelser her, får vi spille som Joe i hans egne oppdrag, samt ta del i enda mer dyp historie i The Betrayal of Jimmy og Jimmy's Vendetta.

Kvaliteten av remasteren er ganske bra. Takket være atmosfæriske vær-effekter og gjennomtenkt design, ser Mafia II bra ut for alderen. Det er dog et par problemer verdt å nevne, blant annet lite variasjon på NPC-modellene, noen små bugs (ikke noe som ødelegger for progresjonen, heldigvis), og måten trafikken ofte flyter føles bare merkelig. Plutselig kan gatene være helt utrafikkfire uten noen åpenbar grunn. Kampene i spillet føles dog veldig bra den dag i dag, med masse variasjon. Cover-mekanikken er stabil og kontrollene føles også gode. Karaktermodellene til protagonistene har også fått mye kjærlighet, for ikke å nevne musikken som rett og slett er briljant.

Det ser (for det meste) bra ut, og spillfølelsen er (for det meste) god. Her er det timevis med underholdning (med litt kjedelig kjøring innimellom) for alle som er interessert i å utforske New York like etter krigen. Med en spennende og atmosfærisk hovedhistorie, et godt DLC-utvalg, og minneverdige karakterer er Mafia II: Definitive Edition verdt en titt i 2020, spesielt hvis du gikk glipp av det da det først kom ut.