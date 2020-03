Mafia III-utvikleren jobber på ny spillserie med åpen verden

Det var først meningen at Take-Two-studioet Hangar 13 skulle være dedikert til Mafia-serien fremover, men nettopp fordi Mafia III likevel ikke klarte seg så bra som forventet, endte studioet med å eksperimentere en del med andre ideer etter lanseringen.

Det har nå resultert i at studioet jobber på en helt ny IP, en IP som akkurat som Mafia III foregår i en åpen verden, og har et AAA-budsjett. Dette fremgår tydelig i en stillingsutlysning hos studioet, hvor den ansatte skal lede utviklingen av en ny IP, og det ser også ut til at denne nye serien vil inkludere "post-launch content and future franchise planning."

Så stor ny IP som foregår i en åpen verden, som de håper blir grunnmuren til en ny fast serie. Nå mangler vi altså bare å få vite hva spillet heter og se det i aksjon, og Hangar 13 har visst jobbet lenge på dette prosjektet, så kanskje det ikke er så altfor lenge til vi får se noe til det?