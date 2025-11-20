Mafia: The Old Country får en stor gratis oppdatering i dag

HQ

Det ble nylig avslørt at Mafia: The Old Country har fått en god start med sterkt salg, noe som vanligvis betyr mer fremtidig støtte og, med tiden, en oppfølger. Nå har 2K Games kunngjort at en større gratis oppdatering kalt Free Ride er på vei.

Det er ikke bare snakk om oppdateringer og feilrettinger, for i pressemeldingen står det at mye nytt innhold vil bli lagt til. Her snakker vi biljakter, hesteveddeløp, stealth-utfordringer og flere hemmeligheter å oppdage. I tillegg kommer det en filmmodus som beskrives som følger:

"Fordyp deg i Cinema Siciliano-modus for en vintage filmestetikk, ta rattet med førstepersons kjøring, og press grensene dine i Classic Difficulty. Lås opp nye biler, stilige antrekk, legendariske våpen og spillendrende sjarm som omdefinerer hvordan du spiller."

Free Ride slippes faktisk i dag, og koster som nevnt ingenting. Ta en titt på traileren nedenfor for å få en rask titt på alle de nye funksjonene som venter deg.