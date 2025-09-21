Mafia: The Old Country Får Mafia allerede en oppfølger?

HQ

The Old Country er ikke engang to måneder gammel, men det ser ikke ut til å hindre Hangar 13 i å allerede jobbe med full gass på oppfølgeren - hvis man skal tro på den siste summen. Under en livestream avslørte Carina Conti, stemmeskuespillerinnen bak Isabella Torris i The Old Country, at en ny Mafia-tittel allerede har fått grønt lys. Ingen ytterligere detaljer ble delt, og etterlot det store spørsmålet om det vil være en direkte fortsettelse eller om neste Mafia vil dykke inn i en helt annen tidsperiode.

The Old Country, som mange vet, ble en av augusts mest lønnsomme utgivelser, en sårt tiltrengt suksess for utviklerne. Den prestasjonen spilte uten tvil en rolle i beslutningsprosessen bak franchisens fortsettelse. Så uansett hvilken retning Hangar 13 velger for neste Mafia, er det absolutt gode nyheter for fansen.

Hvilken æra håper du neste Mafia vil utforske?