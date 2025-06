Mafia: The Old Country har fått gull

HQ

Det er slett ikke uvanlig å se spill "gå gull" litt før lansering, noe som betyr at utviklingen er fullført og at tittelen er klar til å sendes ut, noe som effektivt eliminerer enhver frykt for en forsinkelse. Det som imidlertid er veldig overraskende er å se et spill gå gull syv uker før lansering...

Det er nettopp det som har skjedd i dag med Hangar 13s Mafia: The Old Country, da spillet angivelig er klart til å gå til tross for at lanseringen er syv uker unna fra i dag, 8. august 2025.

Uten å sette forventningene for høyt, minner dette litt om Kingdom Come: Deliverance II, da det spillet gikk gull tidlig i desember 2024 før det ble lansert rundt åtte uker senere i begynnelsen av februar. Mafia: The Old Country er nå på en lignende bane, noe som tyder på at når det lineære og mer fokuserte enspiller-spillet kommer, bør det være i kampform.

Er du spent på Mafia: The Old Country?