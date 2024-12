Som det kom frem i en lekkasje tidligere i dag, har vi nå offisiell bekreftelse på at Mafia: The Old Country lanseres sommeren 2025, noe som betyr at det trygt bør unngå vinduet til Grand Theft Auto VI, hvis Rockstar faktisk kan slippe det.

I den nye traileren fikk vi se mer av Mafia: The Old Country, som ser ut til å være en nydelig gjenskapelse av Italia i det 20. århundre, med en god sjanse for at vi kommer til å flekke hveteåkrene med blod.

Hovedpersonen vår blir også innviet i mafiaen i traileren, og viser elementer av historien vi vil komme inn i når spillet lanseres sommeren 2025.