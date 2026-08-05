Mafia: The Old Country - «Man of Honor» vil by på nye oppdrag og skuddvekslinger

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Det er snart på tide å vende tilbake til verdenen i Mafia: The Old Country, da utvidelsen kjent som Man of Honor har premiere allerede neste uke og bringer med seg noen nye kapitler i historien som utspiller seg over hele Sicilia, med Enzo Favara igjen ved roret.

Handlingen utspiller seg vinteren 1905, og vi møter Enzo som en fullverdig medlem av Torrisi-mafiafamilien, og han blir nå betrodd av Donen å fullføre et krevende oppdrag sammen med Cesare. Oppgaven går ut på å bistå Ennio Salieri, en mann av ære som, etter å ha blitt løslatt fra fengselet, ønsker å gjenvinne det som ble tatt fra ham.

Dette vil føre Enzo dypt inn i underverdenen i Valle Dorata, hvor han vil bli tvunget til å ta komplekse avgjørelser og fullføre en rekke oppgaver og mål, ikke minst nye oppdrag og oppdrag som ofte ender i skuddvekslinger.

I tillegg til disse lovede nye historielinjene byr «Man of Honor» også på en rekke andre tillegg til spillet, som en pump-action-hagle, et nytt presisjonsgevær, en kastekniv som kan sprette videre til et ekstra mål, flere amuletter å samle, flere kjøretøy å kjøpe, samt ekstra samleobjekter og skjulte steder å oppdage.

Mye av dette forklares i gameplay-traileren som endelig viser litt action fra den kommende utvidelsen før den lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 14. august.