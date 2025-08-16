Mafia: The Old Country oppnår 800 000 solgte eksemplarer

HQ

Det ser ut til å gå ganske bra for Hangar 13s siste kapittel i Mafia-sagaen. Ifølge en rapport fra analyseselskapet Sensor Tower har Mafia: The Old Country solgt over 800 000 eksemplarer over hele verden i løpet av de første fire dagene etter lanseringen.

Den samme rapporten sier at Playstation 5-versjonen har solgt best, og står for 48,67% av salget, mens Steam og Xbox Series S / X har henholdsvis 37,86% og 13,47% i skrivende stund. Sensor Towers rapport bemerker også at denne suksessen er gode nyheter, ikke bare for Mafia-serien i seg selv, men også for lineære, historiedrevne enspiller-spill generelt - spesielt i en bransje der mange selskaper jakter på den neste store flerspillerhiten :

"Det gode salget understreker Mafia-IP-ens vedvarende appell og bekrefter studioets valg om å levere en lineær, fortellingsdrevet opplevelse med filmatisk presentasjon. Den sterkere utviklingen på Playstation kan gjenspeile plattformens strategiske tilpasning til historiefokuserte enspiller-spill."

Hva synes du om Mafia: The Old Country?