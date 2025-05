Mafia: The Old Country PC-spesifikasjoner avslørt

HQ

I forrige uke fikk vi se traileren til Mafia: The Old Country, den nyeste delen i Mafia-serien fra Hangar 13 og 2K. I forkant av spillets lansering i august har vi nå også PC-kravene du trenger hvis du vil kjøre spillet på riggen din.

I henhold til spillets offisielle Steam-side, Mafia: The Old Country vil kreve 55 GB installasjonsplass, både for minimum og anbefalte spesifikasjoner. For minimum, som kjører forhåndsinnstillingen Medium grafikk ved 1080p, trenger du også en AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K CPU, 16 GB RAM og en AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070.

For anbefalt ytelse, som lar deg kjøre spillet på High ved 1440p, vil du ha en AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K CPU, 32 GB RAM og en AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti.

Disse grafikkravene er ikke så ille, men du vil ikke kunne kjøre spillet på en gammel potet, det er helt sikkert. Mafia: The Old Country lanseres 8. august for PC, PS5 og Xbox Series X/S.