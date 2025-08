Mafia: The Old Country PC-spesifikasjoner avslørt, ytelsesmål for konsoll også bekreftet Det er et rimelig tilgjengelig spill på PC.

HQ Kan PC-en din håndtere den forestående ankomsten av Mafia: The Old Country? Det er det store spørsmålet mange som har tenkt å sjekke ut spillet på plattformen må svare på, og å dømme etter PC-spesifikasjonene som deles av utvikleren Hangar 13, vil ikke spillet være så krevende. For de som ønsker å gjengi spillet på Recommended -innstillingene (som vil føre til 2K-grafikk), trenger du minst en AMD Ryzen 7 5800 X eller en Intel Core i7-12700K CPU matchet med enten en AMD Radeon RX 6950 XT eller en Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, pluss 12 GB RAM og 55 GB SSD-plass. Dette er utgangspunktet, ettersom lavere spesifikasjoner er mer tilgjengelige, og høyere ytelse vil kreve mer moderne (men ikke den nyeste) maskinvaren. Sjekk ut de fullstendige PC-spesifikasjonene nedenfor. Ellers har Hangar 13 snakket litt om konsollytelsesforventningene for spillet, og bemerker at på PS5 og Xbox Series X på Performance Mode, er målet 60 fps. Bildefrekvensen i Quality er ikke nevnt, og det er heller ikke hva slags ytelse vi kan forvente fra Xbox Series S eller PS5 Pro. Har du tenkt å spille Mafia: The Old Country når det lanseres 8. august?