Mafia: The Old Country stjerner avslører de unike utfordringene ved å spille dataspill

Mafia: The Old Country lanseres senere denne uken. Det nyeste spillet i den ikoniske serien tar oss tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, der Enzo Favara, spilt av Riccardo Frascari, jobber seg oppover i gradene i en forbryterfamilie på den tiden da mafiaen ble etablert.

For Frascari og Johnny Santiago (som spiller Bernardo Torrisi) var dette deres første videospill, noe som medførte sine egne unike utfordringer. "På mange måter er det som å spille teater og spille inn en film samtidig", beskriver Santiago. "Når du først er på lydscenen, er du bare på. Det er ikke mulig å gjemme seg - det er kameraer tett inntil ansiktet ditt, det er kameraer rundt deg, og hver eneste bevegelse du gjør, blir fanget opp hele tiden."

"Det var veldig interessant, og på en måte - i hvert fall for meg - fikk det meg til å føle at jeg måtte fokusere litt mer, noe som er gøy. Vi er på et sett, vi har på oss grønne drakter, hodeplagg, og vi har alle disse markørene på oss. Og det er ingen vegger; det kan være en stolpe, og du får beskjed om at "det er en vegg, og det er et felt". Så du må virkelig lene deg til fantasien. Det er noe du tilpasser deg veldig raskt. På en måte var det befriende", legger han til.

Frascari sa også at det var en følelse av autentisitet i hendelsene og kulturene som ble skildret i spillet. "Jeg må si at jeg ble veldig overrasket over hvor autentisk alt var. Jo mer vi leste om historien i selve spillet og sammenlignet den med det som faktisk skjedde på Sicilia på den tiden, desto tydeligere ble det at den var korrekt", sier han. "Det var slik Cosa Nostra, mafiaen, ble skapt på den tiden, og mange av karakterene - og situasjonene - i spillet kunne ha vært virkelige. Selv jeg, som italiener, visste ikke alt om Sicilia og det sicilianske språket, så det var en stor opplevelse å lære mer."

Mafia: The Old Country lanseres 8. august til Xbox Series X/S, PS5 og PC. Du kan lese hele intervjuet med stjernene her.