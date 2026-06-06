Mafia: The Old Country vil få en historieutvidelse i august

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Du trodde kanskje at den relative stillheten siden Mafia: The Old Country ble lansert i august i fjor betydde at utvikleren Hangar 13 var ferdig med spillet, men det ville være langt fra sannheten.

Under Summer Game Fest ble det bekreftet at en ny historieutvidelse er under arbeid og vil komme i spillet i tråd med ettårsjubileet. Dette vil bli kjent som Man of Honor, og mens detaljer om utvidelsen for øyeblikket er ganske sparsomme, ble vi informert om at den vil utvide historien til hovedpersonen Enzo og vil se ham møte en ung versjon av Don Salieri, hovedantagonisten fra den første Mafia-tittelen.

Sjekk ut kunngjøringstraileren for Man of Honor-utvidelsen nedenfor, med den som skal lanseres 14. august.