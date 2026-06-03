Magic Knight Rayearth gjør comeback, med en sniktitt allerede neste måned

Alt gammelt er nytt igjen, og det gjelder ikke bare i Hollywood, men også i Japan, der det i fjor høst ble bekreftet at Magic Knight Rayearth gjør comeback. Det blir en slags reboot som skal ønske nye fans velkommen til å bli kjent med de tre unge kvinnene Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki og Fuu Hououji - og bli med dem på deres eventyr.

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Vi vet allerede at den nye serien skal ha premiere i år, men ingen spesifikk dato er avslørt ennå - annet enn at det skjer i oktober. Når det er sagt, er det en mulighet til å få et første blikk allerede før den tid. Arrangørene av Anime Expo 2026 har annonsert at serien vil ha premiere under den Los Angeles-baserte messen. Den pågår fra 2. til 4. juli, så det er bare en måned igjen til de første inntrykkene begynner å rulle inn.

Magic Knight Rayearth begynte som manga i 1993, før den ble utgitt som anime året etter og ble svært populær. Det ble også utgitt spill basert på serien, og spesielt Segas vakre rollespill for Saturn fra 1995 (nå en ekte samlerperle som er ublu dyr å få kjøpt) regnes ofte som et høydepunkt.

Hva er dine forhåpninger til Magic Knight Rayearth sitt comeback?