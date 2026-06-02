Magic: The Gathering avslører sin Marvel Super Heroes samling, som lanseres senere denne måneden

Vi har holdt oss oppdatert med utviklingen og nye sett fra Magic: The Gathering-verdenen en god stund til dette punktet, inkludert når det gjelder det nylige Monster Hunter-samarbeidet, Avatar: The Last Airbender-settet, Teenage Mutant Ninja Turtles-pakken og til og med den nylige Secrets of Strixhaven-utvidelsen. Nå bygger vi videre på dette ved å rette oppmerksomheten mot Marvel-superheltenes verden.

Den neste store crossoveren som kommer til Magic: The Gathering er kjent som Marvel Super Heroes, og det er et massivt sett som lanseres i sin helhet 26. juni. Det vil tilby kort basert på mange av Marvels helter, skurker, innstillinger, gjenstander og mer, og vi har samlet hele kortutvalget fra hovedsettet nedenfor for din seerglede.

Settet vil introdusere en rekke nye Commander-kort, inkludert Captain America, Doctor Doom, Loki, Black Panther, Mr. Fantastic, Iron Man og flere, pluss en rekke scener og land som ofte viser Marvel-figurer som kjemper eller slapper av i bakgrunnen. I tillegg til dette kan du forvente et stort fokus på The Mind Stone fra Infinity Stones, med edelstenen som anses som en legendarisk gjenstand og kommer i en rekke forskjellige design.

Til slutt vil det være en rekke kort som hyller ikoniske tegneserieforsider, inkludert de fire du kan se nedenfor som viser Thanos, The Mad Titan, The Invincible Iron Man, Elektra, Daughter of the Hand og Doctor Doom.

Kommer du til å legge til kort fra denne crossoveren i Magic: The Gathering-samlingen din?