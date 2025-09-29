Magic: The Gathering og PlayStation går sammen om en kortsamling

HQ

Det ser ut til å komme en ny Magic: The Gathering crossover og et nytt samarbeid hver måned i disse dager. Etter Spider-Man, Final Fantasy og Avatar: The Last Airbender crossovers, er det nå PlayStation som står i fokus.

Secret Lab x PlayStation -pakken vil gjøre mange av Sony Interactive Entertainments største nåværende figurer til brukbare Magic -kort, inkludert Kratos og Atreus fra God of War, Ellie og Joel fra The Last of Us, Aloy fra Horizon, Nathan Drake fra Uncharted, og Jin Sakai fra Ghost of Tsushima.

Totalt vil pakken inneholde, i henhold til PlayStation Blog: "Syv unike Secret Lair-dråper, hver med unike kort som skildrer verdenene til The Last of Us, God of War, Horizon Forbidden West, Uncharted, Ghost of Tsushima og mer. Hvert kort fra hver Secret Lair-pakke inneholder ikoniske figurer, viktige steder og gjenstander som er rekonstruert som Magic: The Gathering-kort. Wizards of The Coast har jobbet tett med Naughty Dog, Santa Monica Studio, Guerrilla og Sucker Punch Productions for å fange ånden i hvert spill og bringe dem til live med fantastisk kunst og kort med unik mekanikk."

Settet debuterer 27. oktober, og du kan se de forskjellige kortene nedenfor.

