Magic: The Gathering's Teenage Mutant Ninja Turtles-kolleksjon inneholder kort inspirert av spillene

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles har i det siste fått en liten oppblomstring på tvers av en rekke forskjellige underholdningsmedier. Nye filmer har stormet inn på kinoene, mens skilpaddene også har vært viktige aktører i videospillverdenen igjen takket være prosjekter som Shredder's Revenge.

Apropos sistnevnte, som en del av den nyeste Magic: The Gathering-samlingen basert på TMNT-merket, er det bekreftet at en rekke av kortene er basert på Turtles' tilstedeværelse i videospill.

Totalt er det 15 "piksel" -kort, hvorav åtte er sjeldne og syv som er mytiske, og hver "har en gammeldags kunststil, komplett med en ny kortramme og font designet for å fange gigabyte av retrospillminnene dine."

Vi har fått se et eksempel på noen av disse kortene, inkludert Leonardo, The Balance, Splinter, The Mentor og Heroes in a Half Shell, og hvert av dem vil gi deg lyst til å laste ned Shredder's Revenge på nytt og sparke noen Foot Clan-ræver igjen.

Når det gjelder når TMNT Magic: The Gathering-samlingen lanseres, er den satt til å debutere 6. mars, og du kan gå over her for å lese mer om de forskjellige andre korttypene og buntene som de vil bli solgt i.

