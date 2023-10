Magic: The Samlings designer har svart på kritikken av kortspillets nye crossovers

HQ

Etter at det ble annonsert at Magic: The Gathering skulle krysses med populære franchiser som Fallout og Assassin's Creed i 2024, har sjefdesigner Mark Rosewater svart på kritikken han har fått fra fansen.

Som notert av TheGamer , uttalte Rosewater: "Målet mitt på denne bloggen er å dele med deg min beste følelse av hvor Magic-design er i det øyeblikket. Ofte beveger Magic seg i retninger jeg ikke kan forutsi. Hvis du hadde spurt meg for ti år siden, som mange faktisk gjorde, ville jeg ikke ha forutsett Universes Beyond."

Dette er ganske annerledes enn det han sa i 2018 da han ble spurt om spillet ville "vurdere å lisensiere en annen IP og lage forskjellige kort til den." Den gang sa han at "Magic er ett sammenhengende spill og ikke et sammensurium av forskjellige ting. Vi vil med andre ord at Magic skal være vår greie og ikke noen andres."

Takk, Eurogamer .