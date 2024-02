Magien gnistrer i den første traileren til Universals Wicked.

HQ

Under Super Bowl lanserte Universal Pictures den første traileren til den kommende filmatiseringen av den populære Broadway-musikalen Wicked. Den tre ganger Tony-belønte musikalen er basert på boken av Gregory Maguire og er forløperen til The Wizard of Oz, som forteller historien om hvordan den grønne Elphaba ble Wicked Witch of the West, og hvordan heksen Glinda ble kjent som Good Witch.

Jon M. Chu regisserer filmen og rollen som Elphaba spilles av Cynthia Erivo, Ariana Grande spiller Glinda, Michelle Yeoh er Madame Morrible, og Jeff Goldblum spiller selvfølgelig trollmannen. Dette blir første del av en todelt film og får premiere på kino 27. november i år, mens del to er planlagt til 26. november 2025.