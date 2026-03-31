Magiens kollegier tørner sammen igjen i det nye Magic: The Gathering -settet, Secrets of Strixhaven

Wizards of the Coast har nettopp avduket sitt nye Magic: The Gathering -sett, som markerer en retur til skolene for høy magi i Strixhaven med Secrets of Strixhaven. Denne samlingen, som bygger på og utvider 2021-settet Strixhaven: School of Mages, introduserer nye skapninger, magi, Planeswalkers og mekanikk til Arcavios-verdenen og dens fem magiskoler. Disse skolene, grunnlagt av de fem gamle dragene (Prismari, Lorehold, Quandrix, Silverquill og Witherbloom), er assosiert med en kombinasjon av to av Magic: The Gatherings farger, noe som resulterer i uvanlige synergier i spillestilen.

Men det som virkelig gjør dette settet unikt, er at det tilfører MTG noen helt nye mekanikker, og når vi ser gjennom dem, er den første som bør nevnes Prepare. Denne egenskapen vil helt sikkert ringe en bjelle hos fans av TTRPG-er som Dungeons and Dragons, for hvis en skapning har den, vil den alltid ha en trylleformel klar som, hvis du tapper mana, kan du bruke uten å måtte tappe skapningen. Det er som å ha to kort i ett! Det vil imidlertid alltid bli behandlet som et skapningskort. Hvis du søker i biblioteket ditt etter et skapningskort eller returnerer et skapningskort fra kirkegården din til hånden din, kan du finne det. Men hvis du leter etter den forberedte trylleformelen, kan du ikke det. Husk på det.

Repartee er en annen av de nye evnene. I utgangspunktet er det en reaksjon som utløses når du kaster en øyeblikkelig eller trolldom som er rettet mot en skapning. Hver "repartee" -evne har en annen effekt, så du må gå gjennom dem en etter en. Reparasjonsevner løser alltid opp før trolldommen som utløste dem.

Men hvis du er ute etter et spektakulært spill, er det du trenger Opus. Hver Opus-evne har en første effekt og en tilleggseffekt eller alternativ effekt hvis du brukte fem eller flere mana på å kaste trolldommen som utløste Opus-evnen.

Flashback er en nøkkelegenskap som vises på noen øyeblikks- og trolldomsbesvergelser. Hvis det er et kort med flashback i kirkegården din, kan du kaste det. Hvis du kaster det på denne måten, betaler du flashback-kostnaden i stedet for manakostnaden. Når formelen forlater stakken - vanligvis fordi den løser seg opp, men noen ganger fordi den ikke løser seg opp eller blir motarbeidet - eksilerer du den i stedet for å legge den på kirkegården.

Boost er et nøkkelord som representerer en utløst evne som finnes på skapninger. Hver gang du kaster en trolldom, hvis mengden mana brukt på å kaste den trolldommen er større enn kraften eller seigheten til skapningen med Boost, legger du en +1 / +1 teller på skapningen. Det er som en moderne versjon av Grow.

Disse fem evnene tilhører, som du kanskje kan forestille deg, hver sin magiske skole, men så er det de vanlige nøkkelordene, som Paradigm eller Converger. I forhåndsvisningene av Secrets of Strixhaven vil du kunne se hvordan de faktisk fungerer.

Konkurranse, som mange av oss vet, er ikke alt i Magic: The Gathering, og Secrets of Strixhaven har også noe interessant å tilby de som foretrekker å samle og ønsker å fullføre settet sitt. I dette tilfellet må du importere noen kort, fordi de japanske variantene (som bare finnes i samlerboostere) vil ha regionspesifikke folie- og ikke-foliedesign, i en stil som ligner på Ukiyo-e. Kortene Borderless Field Notes, som vi så i Bloomburrow-settet, kommer også tilbake, og det vil være noen spesifikke landkort kalt Borderless Portal View Lands, som (og dette kan være en spoiler) vil tjene til å koble til fremtidige sett i MTG-lore. Til slutt vil det også være spesielle gjestekort, 10 kort som kan finnes i Game Packs (ikke-folie) og Collector Boosters (folie).

Så det er mye å se frem til i Secrets of Strixhaven. Datoene du bør merke deg for ikke å gå glipp av dette settet, er pre-release 17. april, MTG Arena 21. april og lanseringen 24. april. Før dette, boken Strixhaven: Omens of Chaos i salg (på engelsk).

Er du klar for det nye Magic: The Gathering -settet i april?