Magik og Juggernaut avverger en demonisk invasjon i den nye tegneserieserien «X-Orcists

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Hvis du liker magiske og fantastiske eventyr i Marvel-universet, vil du uten tvil bli fascinert av den helt nye tegneserieserien fra skaperne av historiene «Magik» (2025) og «Magik & Colossus» (2026).

Naturligvis er det Illyana «Magik» Rasputin tilbake i hovedrollen, men hun får selskap av Juggernaut og Madelyne Pryor. Sammen utgjør de tre et nytt X-Team kalt X-Orcists, og de har til oppgave å forsvare verden mot en demonisk trussel som har satt i gang en fullstendig invasjon.

Vi får vite at denne historien vil være en fortsettelse av det som har skjedd tidligere, da Magik her må høste konsekvensene av sin tidligere regjeringstid som demonisk leder, og at gruppen dessuten vil måtte kjempe mot «en stor X-Men-superskurk hvis tilbakekomst kan ødelegge mutantmagi for alltid.»

Når det gjelder den offisielle synopsen, får vi vite: «Når en demon rømmer fra Limbo og begynner å terrorisere både mennesker og mutanter, slår Magik og Juggernaut fra X-Men seg sammen med Madelyne Pryor, dronningen av Limbo, for å bekjempe den. Men denne demonen er ulik alt de har sett før, og de kommer til å trenge hjelp for å stoppe dens ødeleggende herjinger.»

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Skrevet av Ashley Allen, med illustrasjoner av German Peralta og omslag av Ben Harvey, vil «X-Orcists» debutere med sitt første nummer 18. november, og serien vil bestå av totalt fem utgaver. Du kan se omslaget nedenfor.