Magnus Carlsen lover å gå i "strammere jeans" etter at sjakkforbundet har lempet på kleskoden

Den norske stormesteren Magnus Carlsen (fem ganger verdensmester i sjakk, fem ganger verdensmester i hurtigsjakk og åtte ganger verdensmester i lynsjakk) trakk seg fra fjorårets FIDE-verdensmesterskap i hurtig- og lynsjakk fordi han hadde på seg jeans, noe som var i strid med kleskoden, og ble ilagt en bot på 200 USD av sjakkforbundet. Etter at kleskoden ble lempet på, ble han gjeninnsatt i lynsjakkturneringen (han vant senere mesterskapet sammen med rivalen Ian Nepomniachtchi, noe som fikk fansen til å tro at det var en spøk).

Ett år senere har FIDE kunngjort kleskoden for årets utgave av VM i hurtig- og lynsjakk, som skal finne sted i Doha, Qatar, mellom 26. og 30. desember 2025, og på nettsiden står det spesifikt at de vil tillate "passende" jeans, så lenge de ikke er slitte, for både menn og kvinner.

"Mørke, uformelle bukser, inkludert klassiske, ikke-distressede jeans (blå, svarte og grå)", står det i kleskoden.

Carlsen (som senere auksjonerte bort sine berømte jeans for å donere penger til veldedighet, og som til slutt ble solgt for 36 100 dollar) er faktisk en del av turneringsoppsettet neste måned. Carlsen selv bekreftet sin tilstedeværelse i turneringen og lovet at han ville "levere noen virale raseriøyeblikk", og at han kommer til å "slite på treningsstudioet for å få på seg strammere jeans enn sist gang".