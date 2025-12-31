Magnus Carlsen tar også lynsjakk-tittelen og legger til sin 20. verdensmestertittel i sjakk

HQ

Den norske stormesteren Magnus Carlsen vant sin sjette VM-tittel i hurtigsjakk forrige helg i Doha, Qatar, og har nå lagt til en niende VM-tittel i lynsjakk i Doha, Qatar, da han slo Nodirbek Abdusattorov 2,5-1,5 i finalen i sportens raskeste tidsvariant. Det er hans 20. VM-tittel på tvers av de tre tidskontrollene i sjakk, og for femte gang tar han dobbeltseieren i hurtigsjakk og lynsjakk i samme år.

Carlsen vant lynsjakk-tittelen allerede i fjor, men valgte da å dele den med Ian Nepomniachtchi. Det skapte ikke presedens, og Carlsen vant tittelen alene, selv om han ikke vant alle partiene, og hans sedvanlige raseriutbrudd ble virale i løpet av dagen og timene før han til slutt løftet tittelen...

"Definisjonen på galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente forskjellige resultater", skrev Carlsen på sosiale medier.

I dameklassen slo 21 år gamle Bibisara Assaubayeva fra Usbekistan ukrainske Anna Muzychuk og sikret seg sin tredje verdensmestertittel i lynsjakk.