Magnus Carlsen vinner VM i hurtigsjakk for sjette gang

HQ

Magnus Carlsen tok sin sjette VM-tittel i hurtigsjakk med 10,5 poeng av 13 mulige, et helt poeng foran Vladislav Artemiev og Arjun Erigaisi, som gjorde ham selskap på pallen, selv om det var fire spillere på andreplass med 9,5 poeng. De to andre, Hans Niemann og Leinier Dominguez Perez, tapte medaljen på grunn av et tie-break-sluttspill basert på poengsummen til motstanderne i turneringen.

Det er hans sjette VM-tittel i hurtigsjakk (2014, 2015, 2019, 2022, 2023 og 2025), og han har spilt i elleve av de tretten utgavene som hittil har blitt arrangert i denne turneringen, som ble opprettet i 2012. Dette er turneringen der Carlsen trakk seg i fjor på grunn av kleskoden (han dro til turneringen i jeans, og nektet å bytte).

Sjakkforbundet FIDE endret i år reglene til å være mindre strenge når det gjelder kleskode, og mange mente at forbundet ga etter for den norske spilleren, som er den desidert mest populære stormesteren i sporten.

I fjor trakk Carlsen seg fra både hurtig- og lynsjakkmesterskapet, som arrangeres i Doha i Qatar. Han kom imidlertid tilbake til lynsjakkmesterskapet og endte opp med å vinne, men delte seieren i et svært kontroversielt øyeblikk. Årets lynsjakkmesterskap finner sted mandag og tirsdag 29. og 30. desember.