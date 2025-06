Magnus Carlsen vurderer å slutte med klassisk sjakk etter å ha mistet besinnelsen mot Gukesh

HQ

Magnus Carlsen, verdens beste sjakkspiller, tok ikke nederlaget mot Gukesh D, den 19 år gamle verdensmesteren i sjakk, særlig ille. Det var første gang den unge indiske stormesteren slo den norske mesteren og influenceren med nesten 2 millioner følgere på Instagram.

Det var under Norway Chess 2025. Øyeblikket da han tapte og slo rasende i bordet, ble viralt, og det kan ha satt sine spor. Dagen etter, da han tapte for amerikaneren Hikaru Nakamura, nummer to i verden, stoppet han opp for å snakke med journalister, deriblant El País, som rapporterte at Carlsen sa at han kanskje ville trekke seg tilbake fra klassisk sjakk.

"Når denne turneringen er over, må jeg tenke på om jeg skal spille i neste utgave av Norway Chess i 2026 eller i en annen klassisk sjakkturnering. Sannheten er at jeg blir mindre og mindre motivert", sa 34-åringen. Carlsen foretrekker vanligvis raskere sjakkversjoner, inkludert hurtigsjakk, lynsjakk og fristil, som randomiserer startposisjonen til brikkene på bakerste rekke, noe som betyr at sjakkspillerne må lage nye strategier på stedet hver gang.