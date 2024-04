Magnus leker med Lego i ukens episode av Quick Look

Det er ikke så ofte vi får leke med Lego i løpet av arbeidsdagen, men dette er et av tilfellene hvor det har skjedd. Som en del av den siste episoden av Quick look har vi fått tak i settet Icons series Dune Atreides Royal Ornithopter, og har til og med gått så langt som å bygge det på kamera og presentere prosessen for deg i et raskt timelapse-format.

Vår egen Magnus har satt seg ned og bygget det 1300 deler store settet, etter å ha delt noen tanker og meninger om settet og hva som gjør det så unikt. Husk å sjekke ut den spesielle Quick Look videoen nedenfor for å se hvordan Lego Ornithopter ser ut i virkeligheten.