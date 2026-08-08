Mahershala Ali har offisielt lagt det bak seg Blade

Det er mer enn syv år siden Mahershala Ali gikk på scenen under et Marvel-opptreden på SDCC for å avsløre at han skulle bli en del av MCU som ingen ringere enn Daywalker- Blade. Siden den gang har det eneste live-action-opptredenen vi har sett av Blade vært med Wesley Snipes, som gjentok sin rolle fra filmene fra 2000-tallet.

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I animasjonsverdenen dukket Blade opp i «Marvel Zombies», med et utseende som absolutt ligner på Ali, men skuespilleren ser ut til å aldri komme til å gjøre det til virkelighet. I et intervju med GQ sa Ali at han var ferdig med Marvel på dette tidspunktet. «Hvis de hadde ønsket å gjøre det, ville vi ha gjort det,» sa han.

Etter at den opprinnelige regissøren forlot MCU- Blade -filmen i 2022, kom ting aldri helt i gang igjen. «Jeg likte ikke at ting endte slik de gjorde [med Blade]; jeg liker å fullføre det jeg har begynt på,» sa han. Ali fikk imidlertid gjenforenes med «Blade»-regissøren Bassam Tariq, da de slo seg sammen om en ny film kalt «Your Mother Your Mother Your Mother».

Ali avslørte at han hadde trent lenge for å komme i den fysiske formen som kreves for å spille « Blade, men at alt dette aldri ble brukt til noe. «Jeg har gått videre … Jeg har det bra … dere hadde meg under kontrakt … hvis de ville lage filmen, ville vi ha laget den. Så vi skal ikke lage filmen … De ville ikke lage den, så de bør svare på det spørsmålet,» sa han.

Det ser altså ut til at hvis Marvel noen gang ønsker å bringe « Blade tilbake på det store lerretet, må de finne en annen skuespiller til rollen.