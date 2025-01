Mai viser sine beste filmer i en Street Fighter 6 gameplay-trailer

HQ

Det har vært kjent en stund at Mai fra SNKs elskede Fatal Fury-serie kommer til Street Fighter 6, og hun er inkludert i både Year 2 Character Pass og Ultimate Pass fra og med 5. februar.

Så langt har vi imidlertid ikke fått et godt innblikk i hva hun har å tilby når det gjelder slåssing, men nå mente Capcom at det var på tide å endre på det. For mangeårige Mai-fans ser det ut til at vi får en veldig tradisjonell versjon av karakteren, komplett med et City of The Wolves-antrekk som et alternativt kostyme.

Vi kan ikke annet enn å si at hun ser veldig fin ut å spille med, og vi noterer oss selvfølgelig at hennes første kamp er mot Chun Li (rivaliseringen lever!).

Sjekk ut Mais spilltrailer nedenfor.