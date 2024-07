Maika Monroes hjerte slo 170 slag i minuttet da hun først så Nicolas Cage som Longlegs

HQ

Longlegs har vært et spennende prosjekt å følge i det siste. Ikke bare har markedsføringskampanjen vært helt utmerket med interessante og unike måter å tease og presentere filmen på, men kritikernes mottakelse har også vært fenomenal, og mange har omtalt filmen som en av de skumleste filmene i nyere tid, kanskje til og med noensinne.

Apropos filmen og den skrekken den utstråler, har det nå blitt vist et klipp av skuespillerinnen Maika Monroe som møter og får se Nicolas Cage for første gang i kostyme og komplett sminke for seriemorderkarakteren Longlegs. Vi får ikke se Cages karakter i klippet, men vi får høre Monroes faktiske hjerteslag mens hun gjennomfører møtet, noe som tydeligvis var skremmende for henne, ettersom pulsen hennes klarte å klokke inn på 170 slag i minuttet.

Du kan se klippet nedenfor for å få en forsmak på hva Longlegs kan komme til å utsette deg for når du enten ser den på kino eller hjemme etter hvert.