Maisie Williams er ikke overbevist om at en spin-off med Arya Stark- Game of Thrones en vil fungere

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HBO og Warner Bros. ser ut til å ha bestemt seg for en retning når det gjelder å utvide «Game of Thrones»-universet. I stedet for å utforske hendelser utenfor hovedserien med egne oppfølgere og etterfølgere, dreier ideen seg nå om å fokusere på ulike tidspunkter i Westeros' historie – noe vi allerede har sett i praksis med «House of the Dragon» og «A Knight of the Seven Kingdoms», og som vi vil se igjen med den etterlengtede filmen «Aegon's Conquest.

Faktisk har de fleste ideene om å gå utover selve serien så godt som blitt skrinlagt, og den mest avanserte og mest passende av dem var den som dreide seg om Kit Haringtons Jon Snow – men dette «oppfølger»-prosjektet er nå definitivt lagt på is.

Det er nettopp derfor ryktene om å fortsette historien om Maisie Williams’ Arya Stark også virket litt merkelige, selv om karakterens avslutning i «Game of Thrones» bokstavelig talt åpner en hel verden av muligheter.

I et nylig intervju med The Guardian har Williams så godt som bekreftet at hun ikke er sikker på om en oppfølger med Arya Stark i det hele tatt ville fungere.

«Jeg så det også! Jeg tenkte bare: Hæ? Jeg vet egentlig ikke. Hun måtte utvikles på en eller annen måte, for jeg føler at jeg har forandret meg så mye, og jeg tror det folk elsket ved Arya, var at hun alltid var et barn som gjorde ting som var ganske voksne.»

Når selv Williams er usikker, ville du vært interessert i en spin-off-serie om Arya Stark?