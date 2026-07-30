Major -hendelsen» erklært etter at det brøt ut en hei-skogbrann ved kysten av Suffolk i England

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Vi har fulgt nøye med på de pågående ekstreme sommerforholdene som rammer Europa, der skogbranner har herjet store deler av Frankrike og Spania, og nå forårsaker uoverskuelig skade i Hellas. I forlengelsen av den nylige rapporten som avslørte at halvparten av England nå er rammet av tørke, er det erklært enda en «alvorlig hendelse» etter at en betydelig skogbrann brøt ut på Suffolk-kysten i England, noe som betyr at enda et europeisk land må kjempe mot flammene.

Ifølge BBC News ble den store skogbrannen rapportert onsdag ettermiddag (29. juli), men har siden utviklet seg og ført til at 90 brannmenn har rykket ut til stedet for å bekjempe flammene. Lokalbefolkningen samt beboere i ferieparker og boliger er evakuert fra området, og det nåværende berørte området strekker seg rundt Dunwich Heath og Westleton Village.

Den utviklende situasjonen har nylig ført til at skogbrannen er blitt erklært som en «større hendelse» med rundt 10 hektar land som for øyeblikket står i brann. Selv om dette bare er en brøkdel av det Spania og Frankrike står overfor, kan det være et tegn på hva som kommer, siden det forventes tørre og varme forhold i store deler av Storbritannia i noen dager til.

Det er foreløpig ikke rapportert om skadde, og det nærliggende atomkraftverket Sizewell B skal heller ikke være i fare.