Major Nelson forlater Xbox etter 20 år

Det har vært mange endringer i Microsofts Xbox-avdeling etter den virkelig dårlige avdukingen av Xbox One, men noen har blitt værende gjennom det hele. Larry "Major Nelson" Hryb, "senior director corporate communications" hos Xbox, er nok den mest kjente, så i dag markerer virkelig slutten på en æra.

Larry Hryb har kunngjort at han forlater Microsoft og Xbox etter 20 år i selskapet. Grunnen til dette er tilsynelatende bare at han ønsker å "jobbe med neste kapittel" i karrieren. Det høres ikke ut som om dette betyr at han går til et annet spillselskap eller noe slikt, for Hryb fortsetter uttalelsen med å takke alle gamerne som har lyttet til podcasten hans og generelt inkludert ham i livene sine gjennom årene. Vi får se hvor fremtiden hans ligger etter å ha tilbrakt litt velfortjent fritid med familien.

Det har vært gøy, "Major Nelson". Nyt fritiden din, og jeg gleder meg til å høre hva du skal gjøre videre.