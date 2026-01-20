"Make America Go Away"-capsen blir et symbol på trass i konflikten på Grønland

HQ

En ironisk vri på USAs president Donald Trumps røde baseballcap har blitt et usannsynlig symbol på dansk solidaritet med Grønland, etter at protestene mot Washingtons krav om å overta det enorme, selvstyrte arktiske territoriet har tiltatt i styrke.

Hattene, som er designet for å ligne "Make America Great Again" (MAGA)-hattene som bæres av Trump-tilhengere, har i stedet slagord som "Make America Go Away" og "Already Great". De solgte tregt, men har blitt stadig mer populære i takt med det økende sinnet over Trumps uttalelser.

"Vi lagde bare hundre til å begynne med," sier medeier Michael (via Reuters), som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt. "Da den gikk viralt, var den veldig, veldig populær."

Et av slagordene, "Nu det NUUK", ble utformet av butikkeier Jesper Rabe Tønnesen. Det spiller på det danske uttrykket "Nu det nok", som betyr "Nu er det nok", ved å bytte ut "nok" med "Nuuk", hovedstaden på Grønland. "Jeg tenkte: 'Hvordan kan du kommunisere på en enkel måte og samtidig sette foten ned? sier Tønnesen.

Tønnesen forteller at han delte ut rundt 300 caps på lastesykkel under en demonstrasjon i København på lørdag. Titusener av mennesker demonstrerte i København og Nuuk i helgen, ropte "Grønland er ikke til salgs" og marsjerte til USAs diplomatiske representasjoner, mange iført de røde protesthattene. "Folk har en trang til å gå ut med et budskap", sier Tønnesen. "Vi har fått nok, og vi er lei, triste og slitne."