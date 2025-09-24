Maksimer lykken i det nye beroligende puslespillet D-topia

I den nye verdenen har ikke AI gjort oss til slaver og forvandlet oss til kjøttbokser som kan åpnes som spam. På D-topia er verden mye roligere, mye lykkeligere og mye lysere takket være The Utopia Project, som ble skapt for å maksimere menneskelig lykke og komfort.

HQ

AI kan imidlertid ikke gjøre jobben alene, så som den nye tilretteleggeren på D-topia skal du løse enkle gåter og ta viktige beslutninger for å forbedre livet til beboerne. Samtidig som du hjelper mennesker og en bamsete katt på veien, ser det ut til at du også forbedrer ditt eget liv.

D-topia I tillegg til logiske gåter i spillet, er det et sterkt fokus på fortellingen og beslutningene du tar. Hvis det høres ut som om det er noe for deg, er D-topia tilgjengelig på ønskelisten nå og vil bli utgitt på PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch og Switch 2, og PC via Steam og Epic Games Store. Hvis du tilfeldigvis er på utstillingsgulvet på Tokyo Game Show, kan du også sjekke ut spillet på Annapurna-standen.