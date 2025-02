Malapata Studio får et forsprang på Steam Next Fest og lanserer ny demo av Camper Van: Make it Home Du kan nå prøve det nye verkstedssystemet og tilpasse hjemmet ditt enda mer med hjul.

Den kommende Steam Next Fest vil finne sted fra 24. februar til 3. mars, men i forkant av skredet av nye spilltester som snart kommer til Valves plattform, har Malapata Studio bestemt seg for å starte motoren på egen hånd og slippe en ny demo av Camper Van: Make it Home i dag, 11. februar. Denne nye demoen byr på 40 minutters spilling og introduserer det nye verkstedssystemet, i tillegg til flere interiørtilpasningsmuligheter, varebilfarger, et oppgradert brukergrensesnitt og nye spillalternativer. Selv om Camper Van fortsatt ikke har noen fast lanseringsdato, bekrefter studioet at det vil bli utgitt senere i år på PC og også på Switch. Kommer du til å prøve det? Sjekk også ut vårt siste intervju med dem på Gamereactor.