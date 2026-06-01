Malaysia forbyr sosiale medier for barn under 16 år

I likhet med mange andre land rundt om i verden har Malaysia nå fått nok av sosiale medier og deres negative innvirkning på barn, og innfører et generelt forbud for å hindre personer under 16 år i å bruke eller opprette kontoer på disse plattformene.

De nye reglene er begrunnet med behovet for å beskytte unge mennesker mot mobbing og redusere eksponeringen for såkalt skadelig eller villedende innhold. Plattformene som omfattes av forbudet, er blant annet Facebook, TikTok, Instagram og YouTube, der selskapene som eier disse tjenestene, må implementere systemer for aldersverifisering.

Selskaper som ikke overholder de nye reglene, risikerer bøter på opptil 10 millioner malaysiske ringgit. Landet føyer seg dermed inn i en voksende gruppe av nasjoner som ønsker å begrense barns tilgang til sosiale medier og samtidig øke deres sikkerhet på nettet.