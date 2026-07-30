Malaysia har fått Myanmars samtykke til å ta imot 5 000 rohingya-flyktninger

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Spørsmålet om rohingya-flyktninger i Malaysia har tatt en dyster vending for denne gruppen, som teller mer enn 150 000 mennesker fordrevet fra hjemlandet Burma (nå Myanmar) over hele Sørøst-Asia, og som er verdens største fordrivne etniske gruppe.

Etter hendelsene denne uken, som begynte da spenninger med lokale samfunn i Nord-Malaysia tvang rundt hundre rohingya-flyktninger til å krysse landet til FNs kontor i Kuala Lumpur, hvor de, før de rakk å møte representanter for organisasjonen, ble pågrepet og lastet om bord i lastebiler av politiet. De ble løslatt to dager senere.

Nå opplyser en ny rapport fra Reuters at den malaysiske statsministeren har avtalt med Myanmars regjering å ta imot og bosette 5 000 rohingya-flyktninger fra Malaysia, hvor de ikke har flyktningstatus, men er klassifisert som ulovlige innvandrere.

Dette betyr at disse 5 000 menneskene (menn, kvinner og barn) vil returnere til hjemlandet sitt i Myanmar, som de ble tvunget til å flykte fra på grunn av voldelig forfølgelse på etnisk, religiøst og fremmedfiendtlig grunnlag. Myanmar er et overveiende buddhistisk land, mens rohingyaene er en muslimsk etnisk gruppe. I Malaysia (et overveiende muslimsk land) var de relativt trygge, men nå kan de bare vente og se hva Myanmars militærregjering vil gjøre med dem.

Verken FN eller regjeringene i disse landene har kommet med noen uttalelser eller gitt nærmere opplysninger om bosettingsprosessen eller flyktningenes sikkerhet.